“Sanayi üretimimiz 8 çeyrektir aralıksız büyüyor”

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, haziran ayında sanayi üretiminin piyasa beklentisinin çok üstünde gerçekleştiğine değinerek, "Yıllık bazda yüzde 8.5 oranında artış kaydedilmiştir. Böylece ikinci çeyrekte sanayi üretimi artışımız yüzde 9.4 olmuştur" açıklamasında bulundu. Bakan Nebati, sosyal medyada yaptığı paylaşımda "Ülkemizin kalkınmasını ve vatandaşlarımızın refahını önceleyen; yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz meyvelerini bugün verdiği gibi yarın da vermeye devam edecek" dedi. Mevsimsel düzeltilmiş sanayi üretiminde 2020 yılının ikinci çeyreğindeki salgın kaynaklı daralma olduğunu belirten Nebati, "Sekiz çeyrektir devam eden aralıksız büyüme eğilimini güçlü bir şekilde sürdürüyor" ifadesini kullandı.



■ RANA BÜYÜKTAŞ

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