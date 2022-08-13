Savunma sanayiinde 4 projenin takvimi belli

Türkiye'nin gururu haline gelen savunma sanayi projeleri açısından yılın ikinci yarısı son derece hareketli geçecek. Türkiye'nin savunma alanında tamamen kendisine yeter hale gelmesinin yolunu açan 4 önemli projede takvim belli oldu. Buna göre:
Eylül 2022- Kara ve deniz kabul testleri devam eden Zırhlı Amfibi Deniz Hücum Aracı (ZAHA) envantere alınacak. Pakistan MİLGEM Projesi 3'üncü gemisinin denize iniş töreni 21 Eylül'de yapılacak.
Aralık 2022- UMBHFFS Aşama-C SİPER Projesi kapsamında yeni bir sistem envantere alınacak. Bu yüksek irtifa hava savunma füze sistemi sayesinde Türkiye'nin savunması sınır ötesinden başlayacak. PİRİREİS denizaltısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.
ZÜBEYDE YALÇIN