Savunma sanayiinde 4 projenin takvimi belli

Türkiye'nin gururu haline gelen savunma sanayi projeleri açısından yılın ikinci yarısı son derece hareketli geçecek. Türkiye'nin savunma alanında tamamen kendisine yeter hale gelmesinin yolunu açan 4 önemli projede takvim belli oldu. Buna göre:



Eylül 2022- Kara ve deniz kabul testleri devam eden Zırhlı Amfibi Deniz Hücum Aracı (ZAHA) envantere alınacak. Pakistan MİLGEM Projesi 3'üncü gemisinin denize iniş töreni 21 Eylül'de yapılacak.



Aralık 2022- UMBHFFS Aşama-C SİPER Projesi kapsamında yeni bir sistem envantere alınacak. Bu yüksek irtifa hava savunma füze sistemi sayesinde Türkiye'nin savunması sınır ötesinden başlayacak. PİRİREİS denizaltısı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilecek.



ZÜBEYDE YALÇIN

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