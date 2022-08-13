Şehrin kalbindeki tarihi ihalenin şartları netleşti

İzmir'in kalbi Konak'ta geçmişte Kaplan Mustafa Paşa Vakfı Çarşısı olarak kullanılan alanın yıkılması sonrasında antik Roma dönemine ait liman hamamı ve imparatorluk salonunun ortaya çıkması sonrası, söz konusu taşınmaz için, İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü üçüncü kez restorasyon veya onarım karşılığında 35 yıllığına kiralama kararı aldı. 22 milyon 490 bin 310,41 TL'lik muhammen bedel belirlenen ihalenin yapılış tarihi ise 15 Eylül Perşembe günü saat 14:00 olarak açıklandı. İhale açık arttırma usulü ile gerçekleştirilecek.



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