BORNOVA Belediyesi'nin atalık tohumları geleceğe taşımak amacıyla kurduğu Yerel Tohum Bahçesi'nde hasat heyecanı yaşandı. Kayadibi Mahallesi'ndeki dört dönümlük bahçede buluşan 5-10 yaşları arasındaki çocuklarla ziraat mühendisliği öğrencisi gençler, birlikte domates, biber, patlıcan ve kabak topladılar. Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, "Burada yetiştirdiğimiz ürünlerden elde ettiğimiz atalık tohumları Bornova'da tarımsal üretim yapanlara dağıtarak sürdürülebilir tarımı desteklemeye gayret ediyoruz" dedi.

DİĞER