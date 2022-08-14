Tireli çiftçiye makine ve ekipman desteği

İZMIR'IN Tire ilçesinde AK Parti milletvekilleri Yaşar Kırıkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı'nın katıldığı törende Tarım Bakanlığı tarafından destek verilen toplam 98 çiftçiye hak ettikleri hibe programı kapsamında makine ve ekipmanları dağıtıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Hibe Programı' kapsamında 98 çiftçiye makine ve ekipmanları dağıtıldı. Gölet alanındaki törene, AK Parti İzmir milletvekilleri Yaşar Kırıkpınar ve Ceyda Bölünmez Çankırı, İlçe Kaymakamı Fatih Çobanoğlu, AK Parti Tire İlçe Başkanı Mert Falakalı, MHP İlçe Başkanı Arif Demirkan, Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Özen katıldı.

NADİR UYSAL