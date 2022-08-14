Türkiye’de yetişen yılan balığı Asya sofralarında

Meksika Körfezi ve Sargasso Denizi'nde üredikten sonra 3 yıl süren 7 bin kilometrelik yolcuğun ardından Türkiye'ye ulaşan ve kota usulü avcılığına izin verilen yılan balıklarının büyük bölümü, başta Güney Kore olmak üzere Asya ülkelerinde sofraları süslüyor.

TAZE SATIŞ OLANAĞI

Eskiden Ege Denizi'nin bir koyu olan, Büyük Menderes Nehri'nin getirdiği alüvyonların önünü kapatmasıyla göle dönüşen Bafa'da yaşayan yılan balığı, belirlenen kotaya göre balıkçılar tarafından avlanıyor. Aydın ve Muğla arasındaki Bafa Gölü'nde avlanan yılan balıkları, ihracatçı firmalara teslim ediliyor. Türkiye, geçen yıl çoğunluğu Bafa Gölü'nden avlanan 5 bin 338 kilogram yılan balığını yurtdışına sattı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av için her yıl kota belirlediği yılan balığının çok büyük bölümünü Güney Kore alıyor, balığın bir bölümü de bölgedeki diğer Asya ülkelerine satılıyor. Yılan balığı zor ölen bir balık olduğu için nemli ortamda uzun süre yaşamını sürdürebiliyor. Bu özelliğinden dolayı da ihracatçılar, taze satış imkanı buluyor.

MEKSİKA-BAFA HATTI

Türkiye Su Ürünleri Derneği Başkan Yardımcısı ve ADÜ Su Ürünleri Mühendisliği Öğr. Üyesi Prof. Dr. Deniz Çoban, bu türün üremek için Meksika Körfezi'ne gittiğini, 3-4 yıllık yolculuğun ardından Bafa'ya geldiğini dile getirerek, "Bafa Gölü'nde üreme olgunluğuna erişmiş 70-80 santim boya gelmiş yılan balığı adını verdiğimiz evrede göç hazırlığına başlıyor. Bunlar belirli periyotlarda özellikle lodos esen yağmurlu zamanlarda göçünü gerçekleştirerek dipten denize, denizden de Ege, Atlantik'i geçerek göçünü tamamlamış oluyor" dedi