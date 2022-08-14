Üzüm üreticilerinin gözü 20 Ağustos’ta

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Yeni Pazar köyünde vatandaşlarla buluştu. Kıvırcık, "20 Ağustos 2022 tarihinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Manisa'da açıklayacağı üzüm fiyatı, üreticilerin girdi maliyetlerinin karşılanmasına ve önümüzdeki yıl toprağını işleyip, sürdürülebilir üretim yapmasında şükredeceği bir fiyat olacaktır" dedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Semra Kaplan Kıvırcık, Başkan Erdoğan'ın açıklayacağı üzüm fiyatının üreticileri memnun edeceğini açıkladı.

MALİYETLER ÇOK ARTTI

Manisa'da çekirdeksiz sultaniye üzüm hasadı başladı. Fiyat beklentisindeki üreticilerin gözü 20 Ağustos'ta açıklanacak üzüm ücretlerine çevrildi. Kıvırcık, "Pandemide tarım üretimin önemini daha iyi anladık. Son günlerde tüm dünyada ürün ve ürünlerin girdi maliyetlerindeki artış, bizleri de etkiledi. Bu süreçte ailelerin ihtiyaç ve giderleri arttığı için onların gelir düzeyini artırmak için çalışmalar yapıyoruz. Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan, çay, fındık, arpa ve buğdayda açıkladığı ürün alım fiyatlarıyla üreticilerimizin yüzünü güldürdü. Üzüm üreticilerimizin de beklentilerini biliyoruz. İnanıyorum ki açıklanacak üzüm fiyatı üreticilerimizi memnun edecektir" dedi.

■ CÜNEYT HASÇELİK