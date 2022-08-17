Aydınlı Grup’tan iki yeni yatırım

3 kıta ve 44 ülkede yer alan mağazalarıyla, başta Türkiye olmak üzere yakın coğrafyanın en büyük hazır giyim perakendecilerinden biri olan Aydınlı Grup, iki büyük yatırıma daha imza attı. İstanbul Silivri'de faaliyete başlayan Üretim Merkezi ve Hadımköy'de yer alan Lojistik Merkezi ile Aydınlı Grup, üretim ve dağıtım süreçlerinin yönetiminde yüksek verimliliği hedefliyor.

Bünyesinde faaliyet gösteren dünyaca ünlü markalarıyla üretim, stoklama, operasyon ve sevkiyat süreçlerini bu merkezler üzerinden gerçekleştirecek olan Aydınlı Grup, üretim ve lojistik faaliyetlerine yeni bir yön verecek. Toplam 14.500.000 adet ürün stok kapasitesi ile günlük 200.000 adet ürün kabul ve 200.000 adet sevk kapasitesine sahip yeni lojistik merkezi grubun büyüyen mağaza, eticaret ve ihracat operasyonlarına teknolojik altyapısıyla destek verecek.