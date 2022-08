Esnaf ve Ahi Felsefesi topluma işlenecek

Bu yıl 12-18 Eylül tarihleri arasında kutlanacak olan 35. Ahilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde ikinci kez düzenlenen Ahilik Yarışması'na başvurular sürüyor. Basın ve Fotoğraf dallarında iki kategoride düzenlenen yarışmada, birinciler 5'er bin, ikinciler 3'er bin, üçüncüler 2'şer bin lira ödül kazanacak. Ayrıca jüri uygun gördüğü takdirde Mansiyon ve Jüri Özel Ödülleri de verilecek.



'GENÇ NESİLLERE TANITIYORUZ'

Kökü çok eskilere dayanan Ahi Felsefesi'ni topluma, özellikle genç nesillere tanıtmayı hedeflediklerini kaydeden İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Ahilik İlke ve Öğretileri'ni vatandaşlarımıza benimsetmek amacıyla bu yarışmayı düzenlendik. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi tarafından tertiplenen yarışma, Ahilik ve esnaf sanatkarlar hakkında haberlerin yapılmasını özendirmek, toplumda Ahilik konusuna olan duyarlılığı geliştirmek, Ahilik Felsefesi-Esnaf Sanatkarlar içerikli görsel bir arşiv oluşturmak amacını güdüyor" diye konuştu.



VATANDAŞLAR DA KATILABİLECEK

Yarışma'nın haber kategorisine, İzmir'de faaliyet gösteren gazetelerin, dergilerin, internet haber sitelerinin televizyonların çalışanları katılabiliyor. Özendirip ödüllendirmek adına, sarı basın kartı olmayan gazeteciler de yarışmaya girebiliyor. Ahilik Yarışması'nın fotoğraf kategorisi ise fotoğraf sanatı ile ilgilenen tüm vatandaşlara açık olacak. Yarışmaya 01.09.2022 tarihine kadar, İzmir ili çapında faaliyet gösteren gazete-dergi-haber sitesi-televizyonlarda yayınlanan Ahi-Esnaf konulu haberler katılabilirken, fotoğraf kategorisinde katılacak eserler için herhangi bir yayın şartı bulunmuyor. Her yarışmacı her kategoriye en fazla 3'er eserle başvurabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyenlerin, ilgili kategoriye ait başvuru formu ile birlikte eserlerini, 02.09.2022 Cuma akşamı mesai bitimine kadar basin@iesob.org. tr adresine göndermeleri gerekiyor. Detaylı bilgi almak isteyenler, izmirahilik. com sitesini ziyaret edebilir.



JÜRİ ÜYELERİ

Yarışma jürisi, İESOB yönetim kurulundan bir, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı veya görevlendirilen bir yönetim kurulu üyesi ile bir kıdemli üye, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nden bir, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden bir, İzmir Fotoğrafçılar Odası'ndan bir ve Ahilik Haftası İl Kutlama Komitesi Yürütme Kurulu'ndan 1 üye olmak üzere toplam 7 üyeden oluşacak.

DİĞER