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Haberler Ekonomi Kemeraltı’nın UNESCO adaylıgına tam destek

Kemeraltı’nın UNESCO adaylıgına tam destek

17.8.2022

Kemeraltı’nın UNESCO adaylıgına tam destek
İzmir'deki kent yöneticilerinin son dönemde Kemearlatı'nın UNESCO adaylığına ilişkin yaptıkları çalışmaları yakından izlediklerini kaydeden Destination İzmir Başkanı Bülent Tercan, "Bu önemli bir adım. Hedefin yakalanabilmesi için kentin tüm kesimleri el birliği ile çalışmalı. Biz her zaman olduğu gibi yine elimizi taşın altına sokmaya hazırız. Şehrimiz için hayati önem taşıyan bu hedefe ulaşmak, dönüşümün önünü açmak için Destination İzmir ve SKAL turizm örgütleri olarak üzerimize düşeni yapacağız" diye konuştu.

■ TOLGA TEKİN
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