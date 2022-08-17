Tarım Kredi’den ilk gün rekor satış

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla dev bir indirim kampanyası başlatan Tarım Kredi Kooperatifleri, ortaklarından aldığı doğal ve kaliteli ürünleri aracısız şekilde vatandaşlara ulaştırmaya devam ediyor.



YENİ İNDİRİMLER YOLDA

Enflasyonla mücadele çalışması kapsamında 15 Ağustos Pazartesi günü itibarıyla bin 400 satış noktasında 30'un üzerinde temel tüketim ürününde indirimli satışlara başlandı. Satışların ilk gününde vatandaşın yoğun bir ilgisiyle karşılaşan Tarım Kredi Marketler cirosunu da bir günde 7'ye katladı. Normal bir günde ortalama 20 milyon liralık satış rakamına ulaşan Tarım Kredi, indirimlerin devreye girdiği akşam 19.00 itibariyle 100 milyon liralık ciroya ulaşırken, mesai bitiminde marketlere akın edenlerle cirosunu 130 milyon liranın üzerine çıkardı.



İndirimli fiyat uygulanmasının ikinci gününde de marketlerde uzun kuyruklar oluşurken, raflar kısa sürede boşaldı.



KAMPANYA DEVAM EDECEK

Konuyla ilgili Tarım Kredi'den yapılan açıklamada, "Gıda ürünlerinde yaşanan fiyat dalgalanmalarının ve piyasaya arz konusunda sıkıntı yaşanan ürünlerin tedariki amacıyla hizmet veren Tarım Kredi Kooperatifleri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'ın talimatı ile başlattığı indirim kampanyasının, daha fazla üründe ve daha yaygın market ağında uygulanabilmesi için çalışmalarına devam ediyor" denildi. Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından indirimli satış kampanyası kapsamında ilk etapta indirim uygulanan ürünler arasında; makarna, un, salça, pirinç, bulgur, mercimek, nohut, fasulye, şeker, ay çiçek yağı, zeytin yağı, tavuk ürünleri, tam yağlı süt, yarım yağlı süt, yumurta, peynir, tereyağı, bal, zeytin, çay, Türk kahvesi, patates, kuru soğan, karpuz, kavun, çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı, çamaşır suyu, sıvı sabun, peçete, rulo havlu, kolonya, bebek bezi yer alıyor. Tarım Kredi Kooperatif Marketleri gelecek dönemlerde de imkân ve fırsatları kullanılarak yeni indirim kampanyalarını kamuoyuyla paylaşmaya devam edecek. Öte yandan İzmir'de toplam 44 şube ile müşterilerine hizmet veren Tarım Kredi Market'in 5 adet mağazasının bulunduğu Bornova'ya önümüzdeki günlerde bir market daha açacağı öğrenildi.

METİN BURMALI