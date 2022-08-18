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Haberler Ekonomi Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından engelli statüsünde mülakat olmadan, noter kurasıyla bin 356 sürekli işçi alınacağını duyurdu. Engelli işçi alımına nasıl başvuru yapılır? Başvurular için son gün ne zaman? İşçi alımı hangi pozisyon için yapılacak? Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden başvuru yapılır mı? İşte tüm merak ettiğiniz soruların cevabı...

18.08.2022, 12:01 Güncelleme Tarihi: 18.08.2022, 12:02

Sağlık sektöründeki yenilikler işe alımlar art arda gelmeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre merkez ve taşra teşkilatında "temizlik görevlisi" olarak istihdam edilmek üzere 1356 işçi alımı yapılacak.

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Yüzlerce vatandaşa istihdam müjdesini Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabındanverdi.

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Bakanlığa alınacak olan engelli statüsündeki işçilere ilişkin açıklama yapan Bakan Koca, işçi alımının mülakatsız olacağını belitti.

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, adaylar başvurularını 15-19 Ağustos tarihlerinde Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden çevrim içi olarak gerçekleştirebilecek.

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

Başvurularda, kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde kayıtlı olan adresleri dikkate alınacak. Adaylar, ilan edilen kadrolardan yalnızca bir iş yerine başvuru yapabilecek.

Bakan Koca açıkladı! Mülakatsız işçi alımı başladı: Yüzlerce kişiye istihdam sağlanacak

BAŞVURULAR 19 AĞUSTOS'A KADAR YAPILACAK

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere engelli statüsünde bin 356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular 19 Ağustos'a kadar yapılacak." açıklamasında bulundu.

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