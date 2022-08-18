Beyaz ette yurt dışına bağımlılık sona erdi

YERLİ ve milli Atak ve Atak-s ile Atabey ve Akbay tavukları sayesinde beyaz ette yurt dışına bağımlılık ortadan kalktı. Dünyada yaşanabilecek salgın hastalıklar, savaşlar ve siyasi ambargolar gibi olumsuzluklara karşı kanatlı sektörünün damızlık ihtiyacı 4 tavuk ile sigortalandı. Bu tavuklarla Türkiye'nin damızlık ihtiyacı karşılanırken, damızlık civcivler yurt dışından da büyük ilgi gördü.

Bu kapsamda Azerbaycan, Gürcistan, Irak, Somali ve Türkmenistan'a civciv satıldı. Ayrıca, Somali' ye yumurta tavukçuluğunun geliştirilmesi konusunda da destek veriliyor. Yumurta tavuğu yetiştirilmesinin her aşaması tanıtılarak uzmanların bu konuda teknik bilgisi artırılıyor. Program kapsamında, TİKA, İHH ve Somali Zemzem Üniversitesi işbirliği ile Zemzem Üniversitesi Ziraat Fakültesi kampüsüne kümes yaptırıldı.