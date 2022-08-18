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Haberler Ekonomi Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacağını duyurdu.

18.08.2022, 09:20

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 6 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca onaylanan "Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Ölçütleri Yönergesi" hükümleri dâhilinde öğretim üyesi alınacaktır.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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