Petro kimya devine bakanlıktan onay

TÜRKİYE'NİN en büyük sanayi kuruluşları arasında üçüncü sırada yer alan SOCAR Türkiye'nin iştiraki STAR Rafineri'nin kapasitesi artışına Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği'nden onay aldı. Aliağa'daki STAR Rafineri, yılda 11 milyon ton düzeyindeki ham petrol işleme kapasitesini 13 milyon ton düzeyine çıkaracak. Şirket kapasite artışı için 250 bin euro proje ayırdı. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında proje alanı sanayi alanı ve endüstri bölgesi olarak kayıtlı. Tesiste günde 269 bin 244,16 varil ham petrolün işlenmesi planlanıyor.

269 BİN VARİL İŞLENECEK

ŞİRKET daha önce 3 kez kapasite artışına gitmişti. Proje ile ilgili tanıtım dosyasında, "Petrokimya sektörünü dışa bağımlılıktan kurtaracak 1,6 milyon tonluk nafta ve ülkemizdeki cari açığın önemli bileşenlerinden olan dizel, jet yakıtı, otogaz ve yine petrokimyasal ürünlerin hammaddesi olan LPG gibi petrol ürünlerinin üretiminin gerçekleştirilmesini sağlayacak bir rafineri projesi SOCAR Türkiye grubu adına STAR Rafineri A.Ş. tarafından planlanmıştır" ifadeleri yer aldı.