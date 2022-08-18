Tesla’nın yapay zekası at arabasını TIR sandı

TESLA'NIN Full Self Driving yazılımının beta sürümüyle yapılan bir sürüşte at arabası bir TIR olarak algılandı. Tesla, daha sonra at arabasını bir kamyonet olarak gördü.

Son olarak aracın dokunmatik ekranında at arabası, TIR'ın arkasından bir insan yürüyor gibi göründü.

Tesla'nın at arabasını algılamaya çalıştığı anlar, araç sürücüsünün kamerasına yansıdı. Şirket, yaşanan bu hata ile ilgili henüz herhangi bir açıklama yapmazken, daha önce de Tesla'nın yapay zekası birçok viral olan görüntüler oluşmasına neden olmuştu.