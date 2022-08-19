Mikrokredi desteği kadınlara umut oluyor

DENİZLİ'DE dar gelirli girişimci kadınlara destek sağlamak amacıyla 2009 yılında faaliyetlerine başlayan Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Şubesi'nin de üyesi olduğu Türkiye İsrafı Önleme Vakfı (TİSVA) 20. kuruluş yıldönümünü kutluyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, küçük sermayelerle desteklenerek gelir getirici faaliyetlerde bulunarak, kendi işinin patronu olmak, ev ekonomisine katkı sağlamak ve istihdam yaratmak isteyen dar gelirli kadınlara, karşılıklı güven esasına dayalı sermaye desteği sağlamaya devam ediyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen kuruluş yıldönümü programının ilk günkü etkinliği PASVAK'ta yapıldı. Programa Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, TİSVA Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Aziz Akgül ile TİSVA'nın 65 ildeki 95 şube çalışanı katıldı.

BAŞKAN Zolan, her geçen gün kredi miktarını ve girişimci kadın sayısını arttırdıklarına dikkat çekerek, "Verilen bu küçük destekler kadınlarımıza nefes oluyor, onların gözlerinin ışıldadığını, hayata tutunduklarını ve ekonomiye çok büyük katkı sağladıklarını görüyoruz. Sizler bu ülkenin kahramanlarısınız" dedi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci de, "Kadın elinin değdiği her yerde bereket ve bolluk vardır. Başarılı kadınları desteklemek, ev ekonomilerine katkı sağlamalarına imkan vermek için önlerindeki engelleri kaldırmak istedik. İstihdama katkı koymak adına adım atmak isteyen tüm kadınların elinden tutmaya gayret ettik" ifadelerini kullandı.

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi ile ilgili bilgi almak isteyen kadınların 0549 741 89 04 numaralı telefonu arayabilecekleri belirtildi.

■ SEBAHATTİN ALP