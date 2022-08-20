Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER NELERDİR, AMACI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan basın duyurusunda şu detaylar yer alıyor;

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamaları, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri arasındadır. Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla hem varlık hem de yükümlülük kalemleri üzerinden zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamaları ile makro ihtiyati araç setini güçlendirmektedir.