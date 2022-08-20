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Haberler Ekonomi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) makroihtiyati tedbirler hakkında basın duyurusunda bulundu. Merkez Bankasının finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesine ilişkin alınacak olan tedbirler vatandaşlar tarafından merak edildi. TCMB makroihtiyati tedbirler son dakika açıklamasının ardından makroihtiyati tedbirler nelerdir, kimleri kapsar? Sorularının cevapları yanıt arıyor. İşte mikroihtiyati tedbirlere ilişkin detaylar…

20.08.2022, 11:03 Güncelleme Tarihi: 20.08.2022, 11:03

Makro ihtiyati tedbirlere ilişkin Merkez Bankası tarafından basın duyurusu gerçekleştirildi. Basın duyurusundan sonra makro ihtiyati tedbirler nedir, kimleri kapsar? TCMB makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkisi ne olacak? Soruları araştırılmaya başlandı. İşte tüm detaylar...

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

MAKRO İHTİYATİ TEDBİRLER NELERDİR, AMACI NEDİR?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan basın duyurusunda şu detaylar yer alıyor;

Bankaların ve diğer mali kuruluşların bilanço içi veya bilanço dışı uygun görülen kalemlerini esas alan zorunlu karşılık ve umumi disponibilite uygulamaları, 1211 sayılı Merkez Bankası Kanunu'nun 4'üncü maddesinde belirtilen Merkez Bankasının temel görev ve yetkileri arasındadır. Merkez Bankası finansal istikrarın desteklenmesi ve parasal aktarım mekanizmasının güçlendirilmesi amacıyla hem varlık hem de yükümlülük kalemleri üzerinden zorunlu karşılık ve menkul kıymet tesisi uygulamaları ile makro ihtiyati araç setini güçlendirmektedir.

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

Para Politikası Kurulu 26 Mayıs 2022 tarihli duyurusunda değerlendirme süreçleri tamamlanan teminat ve likidite adımlarının devreye alınacağını kamuoyu ile paylaşmıştır. Bu kapsamda 10 Haziran 2022 tarihinde yayımlanan 2022/20 sayılı Tebliğ ile yabancı para mevduat/katılım fonu yükümlülükleri üzerinden Türk lirası cinsinden menkul kıymet tesisi uygulaması başlatılmıştır. Bu düzenleme kapsamında bankalar, Türk lirası mevduat/katılma hesaplarına dönüşüm hedeflerine göre belirlenen oranlarda menkul kıymet tesis etmektedir. İlk tesis 29 Temmuz 2022 tarihinde gerçekleşmiştir.

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

Para Politikası Kurulu 18 Ağustos 2022 tarihli duyurusunda kredilerin büyüme hızı ve erişilen finansman kaynaklarının amacına uygun şekilde iktisadi faaliyet ile buluşmasının yakından takip edildiğini, son dönemde belirgin şekilde açılan politika-kredi faizi makasının parasal aktarımın etkinliğini azalttığını belirtmiştir. Bu çerçevede Kurul, parasal aktarım mekanizmasının etkinliğini desteklemek üzere, makroihtiyati politika setinin daha da güçlendirileceğini, değerlendirme süreçleri tamamlanan kredi, teminat ve likidite politika adımlarının da kullanılmaya devam edileceğini kamuoyu ile paylaşmıştır.

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

Yapılan değerlendirmeler neticesinde, 23 Nisan 2022 tarihli duyuruda belirtilen zorunlu karşılığa tabi krediler için:

a) Yüzde 20 düzeyinde uygulanan zorunlu karşılık tesisinin, uygulamanın etkinliğinin arttırılması amacıyla bankalar için yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisi ile ikâme edilmesi,

b) 30 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 29 Temmuz 2022 tarihine göre yüzde 10 kredi büyüme oranını aşan kredi tutarı kadar menkul kıymetin bir yıl boyunca tesis edilmesi,

c) Hariç tutulan kredi türlerinin harcama mukabili kullandırılmaması halinde menkul kıymet tesisine tabi olması kararlaştırılmıştır. Ayrıca,

d) Tebliğ yayımı tarihinden itibaren 2022 yıl sonuna kadar kullandırılacak ticari nitelikteki kredilerde Merkez Bankası tarafından yayımlanan yıllık bileşik referans oranın

• 1,4 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 20'si

• 1,8 katı üzerinde yıllık bileşik faiz oranıyla kullandırılacak kredi tutarının yüzde 90'ı nispetinde menkul kıymet tesis edilmesine karar verilmiştir.

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

MAKRO İHTİYATİ POLİTİKALARIN AMAÇLARI NELERDİR?

Makro ihtiyati politikalar ile amaçlanan, sistemik riskin finansal sistem ve ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini sınırlamaktır. Bu temel amaç çerçevesinde makro ihtiyati politikaların üç hedefi bulunmaktadır.

1- Sistemik şoklara karşı tampon oluşturarak şokların etkisini azaltmak, finans sistemini sistemik şoklardan korumak ve ekonomiye kredi akışının sürmesini sağlamak,

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

2- Kredi ve varlık fiyatları arasındaki çevrimsel döngüyü azaltmak, yoğun kaldıraç kullanımını sınırlamak ve sürdürülebilir olmayan kaynaklardan fonlamayı kısma yoluyla zaman içinde oluşabilecek sistemik kırılganlıkları engellemek,

Merkez Bankası makro ihtiyati tedbirler nedir? TCMB ile makro ihtiyati tedbirler ekonomiye etkileri nasıl, ne işe yarar?

3- Finans sisteminde birbirine bağımlılıktan ortaya çıkabilecek kırılganlıkları kontrol etmek ve iflas etmesine izin verilemeyecek kilit kuruluşları belirlemek. (KAYNAK: TCMB)

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