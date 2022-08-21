Borsa, dolar yükseldi gram altın kaybettirdi

BU hafta yatırım araçlarından borsa ve dolar kazandırırken, altın kaybettirdi. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 5,44 kazançla 3.020,20 puandan tamamladı. 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,48 azalışla 1.020,50 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 1,54 kayıpla 6 bin 838 liraya geriledi. Doların satış fiyatı yüzde 0,94 değer kazanarak 18,1160 lira, euronun satış fiyatı ise yüzde 0,97 düşüşle 18,2200 lira oldu. Geçen hafta 21,7800 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,11 kayıpla 21,5380 liraya yükseldi. İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 0,33 değer kaybederek 18,9880 liradan alıcı buldu.

DİĞER