Bucalı esnafa indirimli hizmet verecekler

Doğru Statü Eğitim Kurumları ve Denta Klinik Ağız Diş Sağlığı Polikliniği ile protokol yapan Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası, üyelerine ve birinci derecede yakınlarına uygun eğitim ve sağlık hizmeti sunulmasının önünü açtı. İmzalanan protokoller çerçevesinde Bucalı esnaf ve sanatkarlar, yüzde 40'lara varan indirim oranlarından yararlanabilecek.

SAĞLANAN AVANTAJLAR

Doğru Statü Eğitim Kurumları adına Genel Müdür Bora Karabey ve Denta Klinik adına Dr. Rabia Bayrakçı ile protokollere imza koyan Buca Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Turan Yazgan, "Ekonomik güçlüklerin yaşandığı günlerde eğitim ve sağlık gibi insan yaşamının vazgeçilmez iki alanında yaptığımız anlaşmalar, üyelerimize ve ailelerine önemli avantajlar getirecektir. Olumsuz ekonomik koşullardan en fazla etkilenen ve sınırlı sermaye yapısı ile faaliyetini sürdürme mücadelesi veren esnaf sanatkarlara destek veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

Doğru Statü Eğitim Kurumları ile yapılan protokol gereği oda üyesi esnaf sanatkarlar ve birinci derecede yakınları, özel okul ve kurs merkezlerinde yüzde 35-40 aralığında indirimli hizmetler alabilecekler. Doğru Statü'nün çağdaş ve yenilikçi eğitim olanakları sunduğunu belirten Başkan Yazgan, "İnce eleyip sık dokuyarak üyelerimize en kaliteli hizmeti vermeyi hedefliyoruz. Doğru Statü gerçekten doğru bir seçim. Örneğin yapay zeka ile öğrencilere özel çalışmalar hazırlayan EDUSİSCO programını beğendik. Ayrıca kurumun akademik başarılarını, danışman öğretmenlerini, uluslararası yabancı dil sertifika programını, TYT-LGSAYT hazırlık kurslarını inceledik. Önceden kazandıkları başarılar da ortada. Esnafımıza hayırlı olsun' diye konuştu. Bucalı esnaf sanatkarlar Denta Klinik ile yapılan anlaşma çerçevesinde de, zirkonyum ve porselen kuron, greft operasyonu, kanal tedavisi, diş çekimi ve röntgen, beyazlatma, diş taşı temizliği gibi sağlık hizmetlerinden avantajlı şekilde faydalanabilecekler.