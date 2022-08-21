Kuaförler haftanın bir günü kapalı olacak

Ticaret Bakanlığı, 1 Ekim 2022'den itibaren uygulanmak üzere, ülke genelinde tüm berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönünde karar aldı. Ticaret Bakanlığının, İçişleri Bakanlığı aracılığıyla 81 il valiliğine gönderdiği karara göre, berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın hangi günü kapalı olacağı, sektör temsilcisi meslek kuruluşlarının görüşleri alınmak suretiyle, her ilin kendi dinamikleri içinde valiler tarafından belirlenecek. Berber, kuaför ve güzellik salonlarının aynı gün kapanması zorunlu olmayıp valilerce bu üç grup için ayrı ayrı kapanma günleri tespit edilebilecek. Kararla berber, kuaför ve güzellik salonu işletmeci ve çalışanlarının haftanın bir günü dinlenme ve sosyalleşmelerine imkan tanındı.

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