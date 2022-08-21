Soba üreticileri Avrupa’nın siparişlerine yetişemiyor

RUSYA ile Ukrayna savaşı dengeleri değiştirirken, Rusya'nın doğalgaz yaptırımları Avrupalıları odun ve kömür sobalarına yönlendirdi. Kışa hazırlanan Avrupa, ısınmak için Türk firmalarının ürettiği sobalara rağbet göstermeye başladı. Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde olduğu gibi, Bursa'da da soba üreticileri, Avrupa'nın taleplerini karşılamaya çalışıyor.

Siparişlerin yüzde 40 arttığını belirten Eforısı sahibi Mahmut Tüzlen, "Avrupa'ya sipariş almaya başladık. Almanya'dan gelen siparişler kovalı değil, tuğlalı kuzine sobalar oluyor. Taleplere yetişmeye çalışıyoruz. Biz sadece Almanya'ya gönderiyoruz. Belçika da alıcı ülke. Kışın siparişler artar. Bu sene üreteceğimiz sobaların yüzde 80'ini Avrupa'ya göndeririz" dedi.