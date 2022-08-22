14 yeni şehir hastanesi açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastaneleri, pandemi sürecinin başladığı günden itibaren vatandaşlara şifa dağıtıyor. Türkiye genelinde halen 19 hastane faaliyet gösterirken, 14 hastanenin de inşaatı sürüyor. Tamamlanıp açılışı yapılan hastanelerin ise toplam 25.298 yatak kapasitesi bulunuyor.



BU SENE TAMAMLANACAK

Hastalara 5 yıldızlı özel hastane konforunda ücretsiz sağlık hizmeti sağlayan şehir hastanelerinin yenilerinin açılacağının müjdesini Başkan Erdoğan verdi. Erdoğan, "Ankara'ya 2. şehir hastanesini de bir iki aya açıyoruz. Arkadan Kocaeli ve İzmir'e de şehir hastanesi geliyor. Bunları iki üç ay içinde yapıyoruz. Şimdi bir şehir hastanesini Ordu'ya yapıyoruz" dedi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Etlik Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulundu. Koca, Türkiye'nin alan olarak en büyük hastanesinin toplam yatak kapasitesinin 3 bin 724 olduğu bilgisini verdi. Şehir hastanelerinin sayısı her geçen yıl artarken Sağlık Bakanlığından edinilen bilgilere göre Kocaeli'nin 1.210 yatak kapasitesi ile bu yıl, İzmir'de (Bayraklı) yapımı süren hastanenin ise 2.060 yatakla bu yıl ya da gelecek sene hizmete açılması planlanıyor. Kütahya 610, Gaziantep 1.875, Aydın 950, Samsun, Ordu ve Trabzon 900, Antalya, Denizli, Sakarya ile Diyarbakır (Kayapınar) 1.000 yatak kapasitesiyle gelecek sene hasta almaya başlayacak. Şanlıurfa'da 1.700 yatak kapasitesi olacak hastanenin çalışmaları da 2024'te tamamlanacak. Böylelikle 14 yeni şehir hastanesi toplam 18.794 yatak kapasitesiyle vatandaşa hizmet verecek.



■ BURCU ŞEN/ANKARA

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