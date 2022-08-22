Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Torun, sektörü olumsuz etkileyen çip sorununu ve geleceğe yönelik öngörülerini Yeni Asır'a anlattı. Haftabaşı Sohbetleri'nde sorularımızı yanıtlayan Torun, "Bilimsel araştırmalar, olağanüstü geniş bir uygulama alanına sahip 'Borofen'in, ısıyı ve elektriği en iyi ileten malzeme olarak kabul edilen ve çelikten 200 kat daha güçlü olan 'Grafen'den daha güçlü ve esnek olduğunu söylüyor. Dünya bor rezervinin yüzde 72,3'üne sahip olan Türkiye, bu konuda elini çabuk tutmalı. Geleceğin hammaddesi bizim topraklarımızda. Bizim bu konuda gerekli adımları atmamız gerekiyor" dedi.



EGE'DE ÇİP ÜSSÜ KURALIM

● Otomotiv sektörünün yaşadığı sıkıntılar hakkında ne söylenebilir?

Türkiye'de kişisel araç kullanımı yüzde 81 gibi yüksek bir orana sahip. Aylık olarak tüketilen yakıt miktarı da yüzde 58'lerde. Bunu pandemi sonrasında değişen iş yapma modellerine bağlıyorum. Çip krizi halen sektörün ciddi bir sorunu. Diğer yandan oto yedek parça üretimi ve satışlarında da sorunlar var. Hammadde ve navlun fiyatlarındaki artışa dövizdeki yükselişin eklenmesi merdiven altı tabir ettiğimiz sahte ve taklit oto yedek parçalarının piyasaya daha güçlü girmesine olanak verdi. Bir çok üretici marka sahte üreticilerle hukuki mücadeleyi bırakmış durumda. Markalar MAPP kodu denilen ve her ürüne özel bir algoritma ile üretilen kodları ürünlere eklemeye başladılar. Tüketicileri uyarmak bizim görevimiz. Lütfen satın aldığınız ürünlerin orjinalliğini kontrol edin ve sorgulayın. Yedek parça almadan önce, mutlaka araştırma yapılmalı.





● Yarı iletkenlerin ve geliştirilmiş hammaddelerin günümüzde otomobil sanayisi için önemi nedir?

Yarı iletkenlerin ve geliştirilmiş alternatif hammaddelerin otomobil endüstrisinde artan önemi göz önüne alındığında, üreticilerin ve hükümetlerin uzun vadeli yarı iletken stratejilerine ve daha geniş ortaklık ekosistemlerine kilitlenmeleri gereklidir. Bu alanda yatırımın maliyeti çok yüksek. Sürekli kendini yenileyen teknolojiyi takip etmek ve yatırıma dahil etmek imkansız değil. Geniş katılımlı ortak yatırım girişimleri (Joint Ventures) ekosistemini yaratmak ile bu mümkün. Bu konuya öncülük edecek bilgi ve tecrübe ile birlikte doğal kaynaklara da sahip bir ülke olduğumuz gerçeği ortada. Bilimsel araştırmalar, olağanüstü geniş bir uygulama alanına sahip 'Borofen'in ısıyı ve elektriği en iyi ileten malzeme olarak kabul edilen ve çelikten 200 kat daha güçlü olan 'Grafen'den daha güçlü ve esnek olduğunu söylüyor. Dünya bor rezervinin yüzde 72,3'üne sahip olan Türkiye, bu konuda elini çabuk tutmalı. Geleceğin hammaddesi bizim topraklarımızda ve bu konuda gerekli adımları atmalıyız. Türkiye'de de yerli çip üretimine yönelik çalışmaları TÜBİTAK "Çakıl Milli İşlemci Projesi" ile yapıyor. Model çipler sadece otomotiv değil aklınıza gelen her sektörde geniş bir kullanım alanına sahip. Geçen yıl yaptığım çağrıyı biraz değiştirerek yeniliyorum. Siyasilere, yatırımcılara, paydaş derneklere ve bilim insanlarına sesleniyorum. Gelin Ege'de yeni nesil çip teknolojileri ve otomotiv inovasyon üssü kuralım.



● Ege Bölgesi ve İzmir'in otomotiv sektöründeki konumu nedir? Çip krizi nasıl çözülebilir?



SAHAYA İNMEK GEREKİYOR

2022'nin ilk 7 ayında İzmir ve Manisa'nın otomotiv ihracatı 169 milyon dolar oldu. Otomatik yarı iletken arzı, güçlü pazar büyümesine ayak uydurmakta yetersiz kaldı. Araç teslim sürelerinin uzaması az kullanılmış ve sıfır ikinci el piyasasının hızlanmasına ve fiyatların olağandışı artmasına neden oldu. Arz talebi karşılayamıyor. Hükümet de çeşitli önlemler almaya başladı. Bu konuda ciddi ve uzun vadeli projeler üretmek bence daha doğru. Sadece politikacıların değil aynı zamanda tüm paydaşların derhal tribünden sahaya inmesi ve birlikte çözüm üretmesi gerektiğini düşünüyorum.

'HAKSIZ REKABETİN ÖNÜNE GEÇİLECEK'

● Sıfır otomobillerin ilk tescilden sonra 6 ay ve 6 bin kilometreyi geçmeden satışına kısıtlama getirilmesini nasıl yorumluyorsunuz?

Ülkemizde bazı politikacıların seçim vaatleri ve sektörle ilgili söylemleri ile ani kanun değişiklikleri öngörüde bulunabilmeyi ve iş yapmayı zorlaştırıyor. Sıfır otomobillerin teslim sürelerindeki gecikmeler, sıfır ikinci el otomobil diye bir tabir yarattı. Karaborsa oldu. Düzenleme ile hedeflenenin gerçekleşeceği ve haksız rekabetin önüne geçileceği kesin.

MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBERLERİ