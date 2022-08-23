İhtiyaç sahibi ailelere karşılıksız 1500 liraya kadar kira yardımı! Şartları neler?

İhtiyaç sahibi dar gelirli ailelere devlet tarafından sosyal yardımlar devam ediyor. Bu kapsamda ekonomik anlamda zorluk çeken ailelere her türlü yardımlar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından gerçekleştiriliyor.

Esas ihtiyaçlardan biri olan barınma ihtiyaçlarını karşılamak kimi zaman mümkün olmuyor. Maddi yönden zorluk çeken bazı aileler sağlıksız evlerde yaşayabildiği gibi parasal sıkıntılarda çektiklerinden kiralarını bile ödemekte sorun yaşıyorlar. Bu sorunların ortadan kaldırılabilmesi adına da evsiz ailelerin barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için dar gelirli ailelere kira yardımı yapılıyor.

Sosyal yardımlar konusunda adımlarını atan devlet yetkilileri "muhtaç ailelere yardım" adı altında sorumluluklarını yerine getiriyor. Bununla birliktede de Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı bünyesinde yardım modelleri karşımıza çıkıyor. Muhtaç durumdaki aileler önceden tespit edilerek bunlara her ay kira yardımı gerçekleştiriliyor.

Karşılıksız olan bu yardımlar, Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığı doğrultusunda kira yardımı hizmeti adına altında müracaat eden kişilerin sağladıkları şartlar doğrultusunda kendilerine veriliyor.

KİRA YARDIMI İÇİN ŞARTLAR NELER?

• Sigortalı olmamak

• Emekli aylığı, dul ve yetim aylığı almıyor olmak

• Mal varlığına sahip olmamak

• Gelir testi sonucunda fakirlik sınırının altında bulunmak

• Düzenli bir gelire sahip olmamak

KİRA YARDIMI NE KADAR?

• İstanbul-İzmir- Ankara: 1150 TL

• Antalya, Adana, Bursa, Konya: 1.085 TL

• Mersin, Eskişehir, Sakarya, Erzurum: 995 TL

• Tokat, Zonguldak, Çanakkale: 905 TL

• Düzce, Şırnak, Yozgat: 810 TL

• Bolu, Bingöl: 715 TL

KİRA YARDIMI ÖDEMESİ NASIL ALINIYOR?



Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları'na yapılan başvuru işlemlerinde ilk olarak başvuru yapan kişinin dar gelirli olup olmadığına bakılıyor. 12 ay boyunca ödenecek olan kira yardımı hane başına olacak şekilde ayarlanıyor.

Yani, yardım desteği kişi bazında değil hane bazlı gerçekleştiriliyor. Başvuru işlemini tamamlayan vatandaşlar başvuru tarihini takip eden ilk 15 gün içinde 1.500 TL tutarındaki kira yardımlarını banka hesaplarından veya PTT şubeleri aracılığı ile alınabiliyor.

e-DEVLET ÜZERİNDEN KİRA YARDIMI BAŞVURU YAPILIR MI?



Kira yardımı başvuru formuna ulaşmak isteyen ve başvurularının alınmasını isteyen vatandaşlara başvurularını e-Devlet resmi internet sitesi üzerinden de yapılabiliyor. Eğer bir e-Devlet şifresi yoksa, PTT'lerden şifre alınarak giriş yapılabilir.

İşte adım adım kira yardımı başvuru formuna nasıl ulaşılır cevabı ...



T.C. kimlik numarasi ve şifrenizle giriş yapın,



Arama kısmından "Hak Sahibi Ailelere Kira Yardımı Yapılması" bölümüne gidin,



"Uygulamaya Git" sekmesine tıklayın

"Giriş yapmak istediğiniz uygulama bazı kişisel bilgilerinize erişim hakkı istemektedir



Lütfen aşağıdaki listeyi kontrol ederek, paylaşmak istemediğiniz bir bilgi var ise işleme devam etmeyiniz." uyarısını görerek, bilgilerinizi kontrol edin.



İşlemi onaylayarak başvuruyu gerçekleştirin.