Aracı olanlar dikkat! Saniyesinde tespit edilecek: Cezası 2 bin 815 lira!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un hava kirliliğine karşı başlattığı Egzoz Elektronik Denetleme Sistemi Seferberliği Projesi (EGEDES) 81 ilde hayata geçirildi.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, egzoz muayenesi yaptırılmayan araçların trafikte otomatik olarak trafik akışını aksatmadan tespit edilebilmesi için geliştirilen EGEDES Projesi'nin tüm aşamalarının tamamlanarak 81 ilde hayata geçirildiğini duyurdu.





Bakan Kurum, denetimlerin etkinliğini yükselterek vatandaşların egzoz emisyon ölçümleri konusundaki farkındalığının artırılması ve ölçüm yaptırılmayan araç sayısının düşürülerek ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin azaltılmasının amaçlandığı EGEDES Projesi'nin ülke genelinde uygulanmaya başlanmasına yönelik yaptığı açıklamada, "Egzoz emisyon ölçümü temiz hava için hayati önemde. EGEDES projemizle 81 ilimizde egzoz nedeniyle çevreyi kirleten araçları, sadece birkaç saniyede tespit edebiliyoruz. Denetimlerimizden birine sürpriz bir isim de eşlik etti" ifadelerini kullanırken, sanatçı Hülya Koçyiğit'in EGEDES denetimine katıldığı görüntüyü paylaştı.







Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda yürütülen egzoz gazı emisyon ölçümlerinin ulaşım kaynaklı hava kirliliğinin önlenmesinde büyük rol oynadığının vurgulandığı Bakanlık yazılı açıklamasında ise, "Araçların egzoz gazı emisyon ölçüm işlemleri 2018 yılından itibaren Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü Takip Sistemi ile elektronik ortamda yürütülmektedir. Bu sayede ölçüm yaptırılan araçlara ait tüm veriler veri tabanımızda kayıt altına alınmaktadır" notu düşüldü.

EGZOZ EMİSYON ÖLÇÜMÜ YAPTIRMAMA CEZASI 2 BİN 815 LİRA

Elektronik ortamda takibin başladığı 2018'den bu yana 1 milyondan fazla aracın egzoz emisyon ölçümünün yaptırılmadığı tespit edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü personeli, sistem üzerinden otomatik tutanak oluşturarak idari yaptırım başlatabiliyor. 2022 yılı egzoz emisyon ölçümü yaptırmama cezası ise 2 bin 815 lira olarak uygulanıyor.