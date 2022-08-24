Euro, dolar karşısında dipte

Avrupa ekonomilerinin yaşanan enerji, doğalgaz krizinin, Ukrayna savaşının etkisi ile resesyona gireceği endişelerinin yatırımcıları güvenli liman olarak görülen ABD dolarına yöneltmesi euronun son 20 yılın en düşük seviyesine gerilemesine yol açtı. Euro önceki gün 0,99261 ABD doları seviyesini gördü ve dün sabah 0,99412'den işlem gördü. ING Groep NV'ye göre euro Asya ülkelerinin döviz rezervi portföylerini dengelemek için yapacakları satışlar ile daha da sıkıntı yaşayacak. Morgan Stanley, euronun 0,97 seviyesine kadar gerilemesini bekliyor.

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