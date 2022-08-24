Sezonun ilk kuru üzümü 3 bin 500 TL’den satıldı

Manisa Ticaret Borsası'nda geleneksel Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü 2022-2023 sezonu açılışı ve ilk kuru üzümün üreticiden alınması töreni yapıldı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kuru üzümün fiyatını 27 TL olarak açıklamasının ardından gerçekleşen törende üzümün kilosu sembolik olarak 3 bin 500 liradan Manisa Ticaret Borsası tarafından satın alındı. Nuriye Mahallesi'nde üreticilik yapan Vahit Gülten tarafından borsaya 50 kilo kuru üzüm getirildi. Tarihi Kurşunluhan'da düzenlenen törende konuşan Manisa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Sadık Özkasap, "Şehrimiz ile özdeş Manisa Sultani çekirdeksiz üzümü kentimizin en önemli tarımsal ürünlerinden biridir. 1 Eylül itibariyle yeni sezona geçmiş olacağız. Üretimimiz 302 bin 844 tona çıktı. İhracatla 430 milyon dolar geldi. İlk üzümü borsamız adına satın aldık" dedi.



LİSANSLI DEPOLAR

Manisa'ya kuru üzümde lisanslı depoculuk sistemini kazandıracaklarını belirten Özkasap, bağcı Gülten'e, tüccar ve ihracatçılara teşekkür etti. AK Parti MKYK Üyesi ve Manisa Milletvekili Murat Baybatur da TMO'nun üzüm alım yerlerini artırması gerektiğini söyledi.



■ CÜNEYT HASÇELİK

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