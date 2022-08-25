Alışverişe gelen turist sayısı 1.2 milyona çıktı

2019'da 1,6 milyon turist sadece alışveriş için Türkiye'yi tercih ederken, 2022'nin ilk yarısında bu rakam 1,2 milyona çıkarak tüm zamanların ilk yarı rekoru kırıldı. Turist alışverişinin yılın tüm aylarına yayılması için çalışma başlatılırken Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, TÜİK verilerine göre hem turist sayısı hem kişi başı harcama hem de alışverişte önemli artışlar yaşandığını anlattı. Bunun perakende sektörüne yansımasının da kaçınılmaz olduğunu belirten Öncel, yerlinin açığını şu an turistin kapattığını ifade ederek kimi bölgede satışlarda yabancı oranının yüzde 50'leri aştığını kaydetti. Bu yılın ilk yarısında yabancıların giyim ve ayakkabı harcaması 1 milyar 841 milyon dolar, yemeiçme harcaması 2 milyar 680 milyon dolar ve hediyelik eşya ile halı/kilim harcaması da 782 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

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