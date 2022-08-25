Fırsatçıların sıfır araçta kilometre oyunu

Ticaret Bakanlığı tarafından getirilen sıfır otomobilde "6 ay ve 6 bin kilometre şartı" bu işten nemalanan fırsatçılara işlemedi. Stokçuluk yapan uyanık fırsatçılar bunun da hilesini buldu. Eskiden sanayi sitelerinde araçların kilometreleri düşürülüyordu şimdi ise benzer bir hileli işlem kilometre yükseltmek için yapılıyor. Alıcı ile satıcı arasında anlaşmalı olarak yapılan bu hile ile yine sıfır araç satışları yapılıyor. İkinci bir yol olarak ikinci el otomobil satışı yapan işletmelerin stoktaki sıfır kilometre araçları satabilmek için korsan taksi durakları ile anlaştığı öne sürüldü. 1 ay içinde 6 bin kilometreyi bulan araçların, otomobil yokluğunda sıfır fiyatına satılması planlanıyor.



AĞIR CEZALAR VERİLMELİ

İzmir'de faaliyet gösteren otomobil şirketinin sahibi Şehmus Akın, bu tür oyunlarla devletin yönetmeliklerini çiğneyen kötü niyetli esnafın deşifre edilerek kamuoyuna açıklanmasını ve kendilerine büyük meblağlarda cezalar uygulanması gerektiğini söyledi. Akın, yönetmeliği delen bu kişilerin kendileri gibi dürüst, düzgün ticaret yapan esnaf kesimine büyük sekte vurduklarını dile getirdi.





AYLIK KİRALAMA İKİNCİ BIR YÖNTEM

Geçtiğimiz günlerde sıfır araç satışına getirilen 6 ay ve 6 bin kilometre şartını farklı yöntemlerle delen kurnazların son oyunu da deşifre oldu. Zamanı tersine döndüren kilometre oyunu oto sanayi sitelerinde yaşanıyor. İzmirli galerici Şehmus Akın, "Bazı işyerleri ellerinde bulunan sıfır araçların sistemine bilgisayarla girerek kilometreyi yükseltiyorlar. Eskiden kilometreyi otomobili satarken azaltırlardı, şimdi ise devir tersine döndü. Bu yüzden Bakanlığın yönetmeliğini çiğnemeye kalkan bu kişilerin ortaya çıkarılarak haklarında yasal işlem başlatılması önem taşıyor" görüşünü dile getirdi. Akın, "İkinci bir yöntem olarak ise korsan merdiven altı kiralama şirketlerine aylık ücret alarak kiralama yapıp otomobil 6 bin kilometreyi geçince de satışa koyma taktiğini uyguluyorlar" ifadelerini kullandı.

FATİH ŞENDİL / ÖZEL HABER