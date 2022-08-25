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Haberler Ekonomi Kırsal destek alan proje sayısı artıyor

Kırsal destek alan proje sayısı artıyor

25.8.2022

Kırsal destek alan proje sayısı artıyor
TARIM ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, kırsal kalkınma desteklerinden daha fazla projenin yararlandırılması amacıyla başvuru şartlarında değişikliğe gidildiğini ve program bütçesindeki ulusal katkı miktarını artıracaklarını bildirdi. Kirişci, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumuna (TKDK) sunulan proje başvurularında talep edilen destek tutarının yaklaşık 8,3 milyar lira olduğunu söyledi. Kirişci, şöyle devam etti: "Biz sadece 65 üzeri değil 30 ve 65 arasında puana sahip diğer başvuruları da destekleyeceğiz. Bu sayede kırsaldaki yatırımlara verilecek 5,5 milyar lira hibe ile 10 milyar lira yatırım gerçekleştirilerek üretimin ve istihdamın daha da artırılmasını hedefliyoruz. Kurumumuza proje sunan girişimcilerimizin olası mağduriyetlerinin önüne geçilecek."
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