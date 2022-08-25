‘Kredi faizlerinde düşüş bekliyoruz’

Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci, 'Sanayi ve Ticaret' programında yaptığı konuşmada, "Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Nureddin Nebati, ticari kredi faizleri düşecek, büyük ihtimalle Merkez Bankası faiz oranına yaklaşacak diye açıklamada bulundu. Şu anda faiz oranı yüzde 30'un üstünde, dolarla bakarsak çift haneli faiz oranında kredi kullanıyoruz. Temennim o ki bahsi geçen faiz oranlarından kredi alabilelim ve diğer ülkelerle rekabet edebilme şansı bulalım. Biz sanayiciyiz, üretmeliyiz ve istihdam yaratmalıyız, ihracat yapmalıyız, elimizdeki imkanları bu memleket için harcamalıyız" dedi. İnsanların tasarruf edeceği kalemlerin başında tekstilin geldiğini ifade eden Keçeci, "Çok zor ve kritik bir dönemden geçtiğimiz muhakkak. Ancak biz çok kriz gördük, bu zamanları da atlatacağımıza inanıyorum. Gidecek başka ülkemiz, işletmelerimiz de yok. Siyasi iktidarın bizi takip etmesini istiyor ve desteğini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

■ SEBAHATTİN ALP