Koçarlı yatırımlarla marka ilçe oluyor

Aydın Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, AK Parti Aydın İl Başkanı Ömer Özmen ile birlikte ilçede tamamlanan ve devam eden yatırımları yerinde inceledi. Koçarlı'yı marka ilçe yapma yolunda emin adımlarla ilerlediklerini dile getiren Başkan Kaplan, "KYK Yurdu, Gençlik Merkezi, Kapalı Spor Salonu, TOKİ Alanı, Kocababa Deresi, Cihanoğlu Kulesi restorasyonu yatırımlarında son aşamaya geldik. Yeni yatırımlarımızı da finansmanını sağlayıp ilçemize kazandıracağız. Bu yatırımlarla Koçarlı, Latmos, Amazon Antik Kenti ile cazibe merkezi haline gelecek" dedi. Başkan Kaplan'a hizmetlerinden dolayı teşekkür eden Özmen ise Koçarlı'nın Aydın'ın en güzel ilçelerinden biri haline geldiğini söyledi.

■ KAZIM YÖRÜKCE