‘İş çevrelerinin endişesi anlamsız’

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Twitter hesabından ABD Hazine Bakanlığı tarafından Türk iş dünyası örgütlerine gönderilen mektuba ilişkin paylaşım yaptı. Söz konusu mektubun iş çevrelerinde endişe yaratmasının anlamsız olduğunu vurgulayan Nebati, şu değerlendirmede bulundu: "Türkiye, dünyanın en önemli siyasi ve ekonomik güç merkezlerinden biridir. İş dünyamız devletinin gücünü her zaman yanında hissetmelidir. Müttefikimiz ve ticaret ortağımız ABD'nin, işletmelerini, ekonomimize yatırım yapmaya davet ettiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz. Ülkemiz, müttefikleriyle birlikte küresel ve bölgesel zorluklara karşı ortak çaba sarf etmeye ve iş birliğini güçlendirmeye önem veriyor. Ayrıca komşularımızla, başta turizm olmak üzere çeşitli sektörlerde, yaptırımlara konu olmayan çerçevede ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeye kararlıyız."



BÜYÜMEYİ SÜRDÜRÜYORLAR

Nebati, Türkiye ekonomisinin tüm aktörlerinin serbest piyasa ekonomisi ilkelerine bağlı olduğuna ve küresel ticarette daha fazla pay sahibi olmaya çalıştığına dikkati çekerek şunları kaydetti: "Türkiye Cumhuriyeti hükümeti bu yolda iş dünyasının yanındadır. Barışı ve daha fazla ticareti hedefleyen diplomasimizle iş insanlarımızın küresel ekonomide daha önemli bir rol oynaması için güçlü bir inisiyatif ortaya koyuyoruz. Türk iş dünyası gerek iş ahlakı gerekse hızlı çözüm üretme yeteneği ve esnekliğiyle nice başarılara imza attı ve atmaya da devam edecek. ABD Hazine Bakanlığının Türk iş dünyası örgütlerine gönderdiği mektupta da belirtildiği üzere Türk işletmeleri dünyadaki en yenilikçi şirketler arasında yer alıyor ve önemli zorlukların üstesinden gelerek büyümeye devam ediyor."



THE ECONOMIST'E YANIT VERDİ: 'BİZİ İZLEMEYE DEVAM EDİN'

İngiltere merkezli The Economist dergisinin podcast yayınında Türkiye ekonomisi ele alınırken, ekonomideki görünüm için "Türkiye ekonomisinde ters giden bir şeyler var: Yükselen enflasyonun ortasında bile ekonomi büyüyor." yorumu yapıldı. Nebati, Twitter paylaşımında, söz konusu yayına atıfta bulunarak şunları kaydetti: "İma ettiğiniz gibi ters giden bir şey yok. Cevap çok basit, 'Türkiye Ekonomi Modeli'. Enflasyonun belini kırdığımızda hedeflerimize ulaşmamızda hiçbir engel kalmayacak. Bizi izlemeye devam edin."