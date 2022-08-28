Turizmciler kongreye odaklandı

Dünyanın en büyük uluslararası turizm organizasyonu olan Uluslararası Turizm Profesyonelleri Derneği (SKAL), İzmir'in adını dünyaya duyurmak için çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Skal Kulüpleri Dünya Kongresi'ni İzmir'e kazandırmayı hedefleyen Skal İzmir Kulübü Başkanı Güner Güney, "İzmir'in adını dünyada duyurmak için tempomuzu hızlandırdık. Finalde bu kongreyi şehrimize kazandıracağımıza inanıyorum" dedi.



90 ÜLKE 320 KULÜP

90 ülkede 320 kulüp çatısı altında yaklaşık 15 bin üyesi bulunan Skal International'da final heyecanı yaşanıyor. 2024 yılında yapılacak Skal Kulüpleri Dünya Kongresi kentlerin ve ülkelerin tanıtımı için önemli fırsat sunuyor. Romanya'dan Bükreş, Hindistan'dan Kalküta ve Türkiye'den İzmir Skal kulüpleri Dünya Kongresi'ni kentlerine kazandırmak için finale kalırken, Skal İzmir Kulübü Başkanı Güney, dört ülkeden aday kentlerin kulüp başkanları olarak oylamayı yapacak 35 uluslararası temsilciye çevrim içi sunum yaptıklarını söyledi. Uluslararası temsilcilerin önümüzdeki günlerde yapacakları çevrim içi oylamayla aday sayısını ikiye düşüreceğini anlatan Güney, "İzmir turizminin gelişmesi, kentimizin adının dünyada duyulması için yerel yönetimlerle çalışmalar yapıyoruz. 2024 Skal Kulüpleri Dünya Kongresi'ni İzmir'e kazandırma yolunda çalışmalarımız son sürat devam ediyor. İspanya'da sunumumuzu yaparak yarı finale kaldık. Finalde de hedefimize ulaşmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.



"ÇEŞME'DE YAPILMASI İÇİNN DESTEĞE HAZIRIZ"

SKAL 2022 Dünya Başkanı Burçin Türkkan, Skal Kulüpleri Dünya Kongresi'ni İzmir'e kazandırmak için Skal İzmir Kulübü'nün yaptığı çalışmaları takdir ettiklerini söyledi. Türkkan, İzmir'e kazandırılacağına inandığı kongrenin ülkemizin ve İzmir'in dünya turizm sektöründe daha çok tanınmasına katkı sağlayacağını dile getirdi. Skal Kulübü yönetici ve üyelerini ilçede ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirten Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, "Bu kongrenin Çeşme'de yapılması için her türlü desteğe hazırız" mesajı verdi.

TOLGA TEKİN / SEKTÖRÜN SESİ