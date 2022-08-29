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Haberler Ekonomi Aliağa’da 6 milyon TL’lik arazi satışı

Aliağa’da 6 milyon TL’lik arazi satışı

29.8.2022

Aliağa’da 6 milyon TL’lik arazi satışı
Aliağa Belediyesi, sanayi bölgesinde yer alan 3 bin metrekarelik araziyi 6 milyondan satışa çıkardı. İlçenin Bozköy Mahallesi'nde yer alan ve tapuda 1452 parsel olarak kayıtlı arazi, özelleştirme için vitrine çıkarıldı. 3 bin metrekare büyüklüğünde olan arsanın tahmini bedeli 6 milyon 6 bin TL. İhale 8 Eylül tarihinde kapalı teklif yöntemiyle belediyenin Encümen Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Taşınmazda Aliağa Belediyesi'nin kiracısı bulunuyor. Arsa son olarak geçtiğimiz yıl satışa çıkarılmış ancak alıcı bulamamıştı. Karayoluna ve demiryoluna komşu arazi için geçtiğimiz yıl 4 buçuk milyonluk bir bedel belirlenmişti.
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