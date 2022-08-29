Bankalar bugün ve yarın açık mı? 30 Ağustos’ta bankalar çalışıyor mu?

Bugün bankalar açık mı? Bugün ve yarın (30 Ağustos) bankacılık işlemleri yapılıyor mu? 30 Ağustos'ta bankalar çalışacak mı? soruları yoğun olarak araştırılıyor. İşte 30 Ağustos bankaların çalışma durumu...

29 AĞUSTOS 2022 PAZARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

29 Ağustos 2022 Pazartesi günü bankalar normal mesai saatlerinde çalışmaya devam edecek.

29 AĞUSTOS'TA EFT VE HAVALE YAPILIR MI?

29 Ağustos Pazartesi günü iş günü olduğundan, bu tarihte gerçekleştirilen EFT ve havale işlemleri mesai saatleri içinde işleme alınacak. Yani para transferi işlemleriniz gerçekleşecek.

30 AĞUSTOS SALI BANKALAR AÇIK MI?

Salı gününe denk gelen 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda bankalar resmi tatil olacak. 31 Ağustos 2022 Çarşamba günü bankalar hizmet vermeye devam edecek.