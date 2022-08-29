Türk balını 138 ülke temsilcisine tanıttılar

Çam balı üretiminde dünya lideri olan Türkiye, 2022 yılının ocak-temmuz döneminde ihracatını yüzde 76'lık artışla 15 milyon dolardan, 26.2 milyon dolara taşıdı. İstanbul'da 47. kez düzenlenen Uluslararası Arıcılık Kongresi'nde Türk balı dünyanın 138 ülkesinden gelen binlerce sektör mensubuna tanıtıldı. Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, İstanbul Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği ve Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, kongrede Türk balının tanıtımına birlikte imza attı.



YENİ HEDEF 50 MİLYON DOLAR

Dünya çam balı üretiminin yüzde 92'sini Türkiye'nin gerçekleştirdiğini dile getiren Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Başkanı Bedri Girit, Türkiye'nin son 1 yılda bal ihracatının 41,8 milyon dolara ulaştığını söyledi. Girit, bal ihracatında yeni hedefin 50 milyon dolar olduğunu söyledi.

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