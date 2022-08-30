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Haberler Ekonomi 1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa ederek işleten grup dünya listesinde

1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa ederek işleten grup dünya listesinde

30.8.2022

1915 Çanakkale Köprüsü’nü inşa ederek işleten grup dünya listesinde
Çanakkale Boğazı'nda Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapım ve işletmesini üstlenen DL E&C, Limak, SK ecoplant ve Yapı Merkezi, dünya inşaat sektörünün referans dergisi ENR'de "Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi" listesinde yer aldı. ENR'ın 2022 yılı Dünyanın En Büyük 250 Uluslararası Müteahhidi sıralamasında 1915 Çanakkale Köprüsü ve Otoyolu Projesi'nin ortak yüklenicileri Limak 50. ve Yapı Merkezi 58., Projenin Güney Koreli ortakları DL E&C 94. ve SK ecoplant ise 49. olarak sıralandı.
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