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Haberler Ekonomi Aydın ihracatta rekora koşuyor

Aydın ihracatta rekora koşuyor

31.8.2022

Aydın ihracatta rekora koşuyor
AYDIN'IN son 12 aylık ihracatı, yüzde 16'lık artışla 1 milyar 207 milyon dolara yükseldi. Aydın Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yunus Şahin, kentin ihracat performansının yukarı yönlü ivmesini sürdürdüğünü belirterek, "İlimizin 2022 yılı Temmuz ayı ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 21,5 artarak 81,3 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayında 50,4 milyon dolar dış ticaret fazlası veren Aydın, en çok ihracat yapan iller listesinde 23. sırada yer aldı" diye konuştu

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