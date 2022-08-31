İEF ve Terra Madre Anadolu buluşuyor

İZMİR Enternasyonal Fuarı (İEF) 2-11 Eylül tarihlerinde 91'inci kez kapılarını açarken, dünyanın en büyük gastronomi fuarı Terra Madre Anadolu'ya da ev sahipliği yapacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İEF ve Terra Madre Anadolu öncesinde programla ilgili toplantıda bilgi verdi. Kültürpark'taki basın toplantısına Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, Migros Kuzey Ege Direktörü Güneş Fırıldak ile İZFAŞ ve İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri katıldı. Başkan Soyer, İEF mirasına sonuna kadar sahip çıkmaya devam edeceklerini belirterek, "İEF'nin çıtasını her yıl daha da yükseltmek için çalışıyoruz. İEF'yi Terra Madre Anadolu ile bu yüzden buluşturmak istedik. Terra Madre'de ilk defa İzmirli markasıyla küçük üreticimizi ihracatçı hale getireceğimiz için de çok gururluyuz" dedi. Sancak, "Kurtuluşun yüzüncü yılında İEF ana sponsoru olmak onur verici" derken, Fırıldak ise bu yıl da desteklerini sürdürdüklerini vurguladı.

■ METİN BURMALI