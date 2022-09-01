AB, Rusya ile vize kolaylığı anlaşmasını askıya alıyor

AB ülkelerinin dışişleri bakanları, AB dönem başkanı Çekya'nın başkenti Prag'daki gayriresmi toplantıda, Rusya ile vize meselesini ele alarak bazı konularda siyasi uzlaşı sağladı. Toplantı bitiminde AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği bilgiye göre, AB ülkeleri, Rusya ile daha önce imzalanan ve uygulamada bulunan vize kolaylığı anlaşmasını tam olarak askıya alma konusunda uzlaştı. Daha önce de vize kolaylığı anlaşmasının Rusya devlet görevlileri gibi gruplar için askıya alındığını hatırlatan Borrell, son kararla birlikte Rus vatandaşlarına verilen yeni vize sayılarının ciddi şekilde azalacağını söyledi ve "Artık kolaylık yok." diye konuştu.

DİĞER