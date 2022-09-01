AB ülkeleri enerji krizine çare arıyor

Doğalgaz fiyatları Avrupa piyasalarında 1 yılda 12 katına, toptan elektrik fiyatları 1 yılda 8 katına yükseldi. Planlanan değişiklik ile elektrik üretimindeki kaynak fiyatlarının ayrıştırılması ve doğalgaza tavan fiyat uygulanması bekleniyor. Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, enerji fiyatlarındaki hızlı artışa karşı elektrik piyasalarının işleyişinin değiştirilmesi seçeneğiyle çözüm arayışına girişti.

Rusya- Ukrayna savaşı tüketiciler ve şirketler başta olmak üzere bütün piyasa katılımcılarını olumsuz etkileyen rekor seviyelerde yüksek gaz ve elektrik faturalarının oluşmasına yol açtı. Avrupa ülkelerinde doğalgaz ve elektrik gibi enerji ürünlerinin fiyatları tarihi zirveleri gördü. Avrupa'da en fazla derinliğe sahip Hollanda merkezli doğalgaz ticaret noktası TTF'de işlem gören vadeli kontratların fiyatı geçen hafta megavatsaat başına 340 euro seviyelerine kadar çıktı.

KUZEY AKIM'DAN GAZ SEVKİYATI DURDU

Rus doğalgazını Almanya'ya taşıyan Kuzey Akım boru hattı üzerinden sevkiyatlar dün itibarıyla üç günlüğüne durdu. Kuzey Akım'ın yürütücü firması Nord Stream AG tarihleri duyururken, Rus enerji şirketi Gazprom'dan yapılan açıklamada da "Kuzey Akım üzerinden sevkiyatlar tümüyle durduruldu ve planlanmış bakım çalışmalarına başlanacak." ifadesi kullanıldı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, sevkiyatların yaptırımlardan dolayı durduğunu, Avrupalı siyasilerin attıkları adımlar nedeniyle vatandaşların çok fazla para ödemek zorunda kaldığını söyledi.