Basınçlı sulama sistemleri sektörü ihracatla büyüyor

Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği (BASUSAD) Genel Sekreteri Nuri Göktepe, üyeler olarak yurt içi ve yurtdışına satışlar gerçekleştirdiklerini belirterek, basınçlı sulama sistemlerinin Türkiye'de yaygınlaştırılması için çalıştıklarını söyledi.

BASUSAD'ın 33 üyesi ile sektörün yüzde 80'ini temsil ettiğini dile getiren Göktepe, her yıl katıldıkları Growtech Fuarı ile önemli ticari bağlantılara imza attıklarını söyledi. Göktepe, "Fuar, sulama, sera, tohum, gübre, fide gibi farklı tarımsal alanlardaki firmaların uluslararası arenada buluşmasına olanak sağlıyor" dedi.

40'TAN FAZLA ÜLKEYE

Dünya standartlarında ve uluslararası pazara da hitap eden ürünler ürettiklerini kaydeden Göktepe, "Güney Amerika, Kuzey Afrika, Rusya, Avrupa ve Ortadoğu'daki 40'ı aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Son yıllarda Özbekistan başta olmak üzere Kırgızistan, Azerbaycan ve Kazakistan pazarına da ürün gönderiyoruz. İhracat kalemlerinin başında filtrasyon sistemleri, vana grupları ve damla sulama boruları geliyor. Sulama ekipmanları üretiminde dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer alıyoruz. Üretimlerimizin yüzde 35'i yurt dışına gidiyor. Yeni pazarlarla birlikte sektörümüzde büyümeye devam ediyoruz" dedi.

Tarımsal sulamanın 4'te 3'ünün kontrolsüz bir yöntem olan salma sulama tekniğiyle yapıldığını belirten Göktepe, şunları söyledi: "Bu sistemde adeta bitki değil tarla sulanmış oluyor çünkü harcanan suyun yarısı boşa gitmiş oluyor. Salma sulama sistemiyle çiftçiler zarar ediyor. Bu nedenle çiftçiler sürdürülebilir bir tarım için basınçlı modern sulama tekniklerine yönelmeli."

Pandemi ve küresel ısınmanın etkileriyle gıda tedariğinin öneminin bir kez daha görüldüğünü vurgulayan Growtech Fuar Direktörü Engin Er ise tarım için vazgeçilmez olan sulama sanayicilerinin, üreticilerinin ve diğer sektör paydaşlarının Growtech'te bir araya geleceğini söyledi. Türkiye'nin gıda üretiminde önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Er, BASUSAD ile önemli bir sinerji yakaladıklarını dile getirdi.

TOLGA TEKİN