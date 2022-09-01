HÜRKUŞ, AKINCI ile kol uçuşu yaptı

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda bulunduğu Hürkuş, Akıncı ile kol uçuşu gerçekleştirdi. Samsun Çarşamba Havalimanı'nda düzenlenen TEKNOFEST KARADENİZ'in ikinci gününde Pilot Murat Özpala ile Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilotluğundaki Hürkuş, Akıncı ile Samsun semalarında uçtu. Test uçuşu sonrası konuşan Bayraktar, "Tarihte ilk defa biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdi." dedi.

ÖZÜMÜZE BENZEMEK İSTİYORUZ

ÖTE yandan BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, katıldığı canlı yayında Türkiye'nin teknoloji hamleleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. SpaceX Uzay Şirketi'nin Kurucusu Elon Musk'a benzetilen Bayraktar'a programda, "Size Türkiye'nin Elon Musk'ı diyorlar. Nasıl karşılıyorsunuz bu benzetmeyi?" sorusu yöneltildi. Bayraktar'ın cevabı ise şöyle oldu: "Biz biraz daha kendi özümüze benzemek istiyoruz. Türkiye'nin Cezeri'si olmak, Türkiye'nin Aziz Sancar'ı olmak, Türkiye'nin Fergani'si olmak bizim için daha makbul. Biz kendi medeniyetimizin o güç köklerinden beslenerek bu yürüyüşümüzü sürdürmek istiyoruz."