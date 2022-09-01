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Haberler Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü üniversite birimlerinde görevlendirmek üzere 3 öğretim görevlisi alacak.

01.09.2022, 10:23

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilanda, "Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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