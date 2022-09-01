Servislere yüzde 25 zam kararı yürürlükte

İZMİR Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odasının, artan akaryakıt, personel ve araç bakım onarım giderlerini gerekçe göstererek talep ettiği yüzde 25'lik öğrenci taşıma ücreti zammı, yürürlüğe girdi. Buna göre, en yakın mesafe olan 0-3 kilometre arasında öğrenci taşıma ücreti 540 liradan 679 liraya yükseldi.

0-40 kilometre en uzak mesafenin ücreti de 1370 liradan1722 liraya çıktı. Geçen haftaki UKOME toplantısında öğrenci servislerine zam konusu, bir sonraki toplantıya bırakılmıştı. Ancak odanın yüzde 25'lik zam talebi, UKOME kararı beklenmeden İESOB komisyonundan geçirilerek uygulamaya konuldu.

İzmir Otobüsçüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Başkanı Erdem Mert, servisçi esnafının akaryakıtın yanı sıra personel, amortisman ve araç bakım onarım giderlerinin altından kalkamaz hale geldiğini, bu zammı yapmaya mecbur kaldıklarını vurguladı.