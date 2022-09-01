Türkiye’nin en güçlü motoru için geri sayım başladı

TÜRKİYE'NİN en güçlü motoru için geri sayım resmen başladı. Bir süredir hazırlıkları devam eden (TEI TF6000 turbofan motoru) için beklenen haber TEI Müdürü'nden geldi. Yerli motorla ilgili gelişmeleri aktaran TEI Genel Müdürü Mahmut Faruk Akşit, TEKNOFEST'e büyük ilgi olduğunu söyledi. Akşit, etkinliğe yeni bir sunumla katıldıklarını ve TEI TF6000 turbofan motorunu sergilediklerini ifade etti. Akşit, "6000 librelik itki veren bir turbofan motoru, göz kararı yaklaşık 6000 bin beygir güç üretiyor diyebiliriz. İlk kez Samsun'da TEKNOFEST'te görücüye çıkarmış olduk." dedi. Motor üzerinde 2 yıldan fazla çalıştıklarını vurgulayan Akşit, "Tasarımı bitti ve imalat aşamasında. Hedefimiz önümüzdeki yılın ilk aylarında imalatını tamamlayıp, ilk çeyrekte de marşa basabilmek." diye konuştu.

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