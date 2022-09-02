Altın, 6 haftanın en düşük seviyesini gördü

ULUSLARARASI piyasalarda spot altın fiyatı bu sabah son 6 haftanın en düşük seviyesi olan 1.702,34 dolar/ onsa kadar geriledi. Güçlü ABD doları ve Fed'in agresif faiz artırımlarına devam edeceği beklentileri altın fiyatını aşağı çekti. Analistler, spot altın fiyatının 1698 dolar/ons seviyesini test etmesinin beklendiğini, buranın kırılması halinde 1680 dolar/ons seviyesinin yeni hedef olacağını belirtti.

Gram altın da dün 985 liraya kadar geriledi. Öte yandan Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, küresel pay piyasalarının resesyon ve enflasyon ikilemiyle negatif bir seyir izlediği ağustosta rekor üzerine rekor kırarak, yüzde 22,33 değer kazancıyla son 13 yılın en iyi aylık performansını sergiledi. BIST 100 endeksi ağustosta yüzde 22,33 değer kazanarak 3.171,21 puana yükselirken, söz konusu performans aylık bazda Nisan 2009'dan bu yana en güçlü artış olarak kayıtlara geçti. Endeks zirvesini de 3.198,99'a taşıdı. Yabancıların Borsa İstanbul'daki payı yüzde 34,61'e çıkarken, 8 aylık düşüş eğilimi de sonlandı.