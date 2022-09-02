Ege’de balıkçılar ilk avdan memnun döndü

Denizlerde av yasağının kalkmasıyla Ege Denizi'nin mavi sularına açılan balıkçılar, ilk gün ağlarını dolu çekti. İzmir Güzelbahçe Balıkçı Barınağı'ndan "Vira bismillah" diyerek açılan ve 1 Eylül'ün ilk saatlerinden itibaren avlanmaya başlayan balıkçılar için yeni sezonun ilk günü mutlu geçti. Avda ağlara bol miktarda sardalya takıldı.

Bereketli geçen ilk avın sonunda kasalara yüklenen balıklar, Karaburun ilçesindeki Eğri Limanı'na yanaşan tekneden alınıp kamyona yüklendi ve Ege'nin en büyük balık hali olan İzmir Su Ürünleri Hali'ne götürüldü. Yaşar Reis 2'nin kaptanı Fatih Kopuz, "İlk avımız bereketli geçti. Sardalya balığımız vardı. İnşallah böyle de devam eder" dedi.